Prinz William: Geheime Mission! Das hat er wirklich in den USA getrieben

Prinz William hat sich in New York unters Volk gemischt - und das offenbar völlig unerkannt. Der britische Thronfolger war im Central Park joggen. Der Royal ist derzeit für eine Veranstaltung im Rahmen seines Earthshot-Preises in New York City. Dort erklärte er laut "New York Post" zu seiner Sporteinheit: "Ich habe beschlossen, mich beim Frühsport den Horden der New Yorker anzuschließen." Der Sohn von König Charles III. fügte demnach hinzu: "Es war wunderbar, an einem sonnigen Morgen in New York aufzuwachen - nach dem Regen, den wir gestern hatten. Es war wunderschön, heute Morgen etwas frische Luft zu bekommen."