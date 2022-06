Prinz William & Herzogin Kate: Es ist besiegelt! Sie kehren London den Rücken

Ganz so radikal, wie Prinz Harry und Herzogin Meghan, wollen William und Kate dann aber nicht vorgehen. Die Vorzeige-Royals bleiben ihrer Heimat in England treu, jedoch scheinen sie sich im Kensington-Palast nicht mehr ganz wohl zu fühlen. Wie "Sunday Times" berichtete soll der Umzug der Familie von Prinz William bereits beschlossen sein - im Sommer werden sie in ein Haus in der Grafschaft Berkshire ziehen, das sich auf dem Windsor-Anwesen von Queen Elizabeth II. befindet. Der Grund? Ihre Kinder Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4). Wie ein Freund der Familie gegenüber der Zeitung nun verriet, geht es um die Freiheiten der Nachwuchs-Royals: