Prinz William & Prinz Harry: Eskalation in den USA! Jetzt knallt es richtig

Es ist kein Geheimnis, dass es zwischen Prinz William und Prinz Harry schon oft gekracht hat. Die Brüder haben sich besonders in den vergangenen Jahren immer wieder heftig in die Haare bekommen. In seiner Autobiografie behauptet Harry sogar, dass William während einer Auseinandersetzung handgreiflich geworden ist. Da ist es kein Wunder, dass die beiden auch heute noch nicht sonderlich gut aufeinander zu sprechen sind...