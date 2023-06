Prinz William & Prinzessin Kate: Öffentlicher Streit! Es fliegen die Fetzen

Auch wenn es zwischen Prinz William und Prinzessin Kate immer harmonisch zu sein scheint, gibt es auch bei dem royalen Paar ab und zu Meinungsverschiedenheiten: So auch jetzt bei der Hochzeit von Hussein bin Abdullah II.

Die "Daily Mail" veröffentlichte ein Video, wie Prinz William seine Ehefrau vor den Augen aller anderen zurecht weist. Kate habe sich scheinbar zu lange mit mit der Braut, Rajwa Al Saif unterhalten, was William gar nicht passte, denn hinter seiner Frau warteten noch andere Gäste, um dem Brautpaar zu gratulieren. Im Video hört man, wie er "Chop chop", was so viel heißt wie "Beeil dich" zu Kate sagt.

Doch diese lässt sich davon nicht beirren: Bevor sie weitergeht, macht sie der Braut nämlich noch ein Kompliment zu ihrem Aussehen.

