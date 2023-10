Prinzessin Caroline: Die Sorge um ihre Kinder wird immer größer

Derzeit wird Monaco von einem Skandal erschüttert. Es geht um Korruption bei Bauprojekten. Es wurden brisante Dokumente beschlagnahmt, die auch – so Palast-Insider – den Tod von Stefano aufklären könnten. Ob das wirklich stimmt? Denn es heißt, die Mafia habe ihn ermordet. Sie habe sich in den Immobilienmarkt in Monaco eingekauft, um Geld zu waschen. Und Stefano kam ihnen mit seiner Baufirma „Engeco“ in die Quere. Sein Freund Giancarlo Miorin († 70) erklärte: "Ich bin überzeugt, dass er ermordet wurde. Er sagte: ,Ich habe Angst. Jemand hat es auf mich abgesehen.‘"

Selbst Fernanda Casiraghi, die Mutter von Stefano, ist sich sicher: "Er wusste, dass er an jenem 3. Oktober 1990 sterben würde." Caroline habe ihr gesagt, dass ihr Mann sie an jenem Tag dreimal angerufen hätte. "Als hätte er Angst, meine Stimme nicht mehr zu hören", soll sie ihrer Schwiegermutter erzählt haben.

Muss Caroline nun Sorge um ihre Kinder haben? Pierre Casiraghi besitzt heute die Baufirma seines Vaters. Hat es die Mafia auch auf ihn abgesehen? Oder gar auf alle drei Kinder? Prinzessin Caroline wird wohl im Moment keine einzige ruhige Nacht mehr haben.