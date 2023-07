Prinzessin Ingrid von Norwegen: Thronfolge übersprungen! Sie wird die nächste Königin

Und nun der nächste Schock. Bei einem Auftritt in Dänemark stürzte König Harald mitsamt seinen Krücken über eine Stufe, fiel auf die Knie! Jetzt ist man in Norwegen sicher: Der König muss abdanken. Er kann die Last der Krone einfach nicht mehr tragen.

Das große Problem: Kronprinz Haakon (49) und seine Frau Mette-Marit (49) können nicht übernehmen. Die Mutter von Prinzessin Ingrid leidet an Lungenfibrose. Sie hatte in letzter Zeit viele schlechte Tage, immer wieder musste der Hof ihre Termine absagen. Manchmal erschien Haakon dann allein. Mette würde an die Menschen denken, sagte der Kronprinz. Natürlich hat man in Norwegen Verständnis für ihre Krankheit. Doch in ihrem Zustand kann sie nicht Königin werden, da sind sich wohl alle einig.

Heißt also: Ingrid muss – neben ihrem Vater – die Krone übernehmen. Die Prinzessin soll sogar schon zugestimmt haben, wird in Palastkreisen geflüstert. All ihre Pläne soll sie umgeworfen haben – ihr neues Leben als Königin beginnt.