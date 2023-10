Prinzessin Kate bei öffentlichem Auftritt: Sie hält schützend ihre Hand vor den Bauch

So war die Prinzessin dabei zu beobachten, wie sie in ungestörten Momenten immer wieder ihre Hand schützend vor ihrer Körpermitte platzierte. Eine Geste, die man schon aus den letzten Schwangerschaften mit Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis bei der schönen Frau von Prinz William regelmäßig beobachten konnte. Doch ist die Prinzessin wirklich in anderen Umständen? Bei dem offiziellen Termin an der Nottingham Trent University äußerte sich die Beauty jedenfalls nicht dazu, sondern schwelgte viel mehr in alten Erinnerungen an ihre Studienzeit in St. Andrews ...

Den Termin absolvierte sie im Rahmen einer Reihe von Veranstaltungen zum Welttag der seelischen Gesundheit. Wie "Mail Online" weiter meldet, unterhielt sich die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (41) vor Ort mit den Studentinnen und Studenten über die Bedeutung der psychischen Gesundheit von Jugendlichen.