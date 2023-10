Prinzessin Kate: Die Maske ist gefallen! Nun zeigt sie ihr wahres Gesicht

Prinzessin Kate ist bekannt dafür, bei offiziellen Terminen nicht nur als Zuschauerin in Erscheinung zu treten, sondern gerne auch mal selbst mitzumischen. Diese Vorliebe bewies sie am gestrigen Donnerstag abermals beim Besuch eines Rollstuhl-Rugby-Teams im Allam Sports Centre der Universität in Hull. Dort zeigte sie bei einer Trainingseinheit vollen Einsatz.

Nach einer kurzen Einweisung in die Spielregeln und Navigationsmöglichkeiten des Rollstuhls überließ man dem royalen Besuch die Ehre des Abschlags und spielte gemeinsam ein rasantes Match. Wie die Aufnahmen zeigen, hatte Kate dabei genauso viel Spaß wie ihre erfahrenen Teamkollegen und überzeugte mit verblüffender Passgenauigkeit.