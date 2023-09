Prinzessin Kate: Dunkle Familiengeschichte! Die Sorge um ihre Kinder wächst

Es geschah vor rund 100 Jahren: Am 18. Januar 1919 starb mit nur 13 Jahren der traurige Prinz John an einem schweren epileptischen Anfall. Für den Jungen, der der Onkel von Königin Elizabeth gewesen wäre, gab es keine Rettung mehr. Schon als er noch ein Kleinkind war, stellte sich he raus, dass mit John irgendetwas nicht stimmte. Erst waren es Entwicklungsverzögerungen, später kamen die Anfälle hinzu, die immer heftiger und schlimmer wurden. Bis er schließlich daran starb. Diese Form von Epilepsie tauchte in der Familiengeschichte des Hauses Sachsen-Coburg-Gotha immer mal wieder auf. Eine Erbkrankheit!

Genau dieses dunkle Kapitel in der Ahnengeschichte der Familie ihres Mannes bereitet Kate große Sorgen. Was ist, wenn ihre drei Kinder betroffen sind? Die Neigung, irgendwann im Leben einen epileptischen Anfall zu erleiden, kann in der Erbmasse gespeichert sein.

Doch es gibt gute Nachrichten, die die besorgte Prinzessin vielleicht etwas beruhigen: Bislang sind George, Charlotte und Louis vollkommen gesund, genau wie Vater Kronprinz William auch – von Anfällen ist nichts bekannt. Und: Genetische Epilepsie ist zwar bis auf wenige Ausnahmen nicht wirklich heilbar – aber durch neue Medikamente und Therapien mittlerweile gut einstellbar.