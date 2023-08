Prinzessin Kate: Überstürzte Flucht aus London!

Prinzessin Kate & Prinz William

Baby Nummer 4! Beim Polo wurde ihr Geheimnis gelüftet

Bei einem Polospiel kam nun heraus, was Prinzessin Kate so lange geheim halten wollte. George und Charlotte haben es nämlich verraten: Sie ist wieder in anderen Umständen. Ganz England jubelt: Hurra! Das 4. Baby!