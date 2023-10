Prinzessin Madeleine & Ehemann Chris: Dicke Luft! Jetzt muss ihr Vater eingreifen

Es ist allgemein bekannt, dass Madeleines Ehemann weder Lust hat auf einen Adelstitel, noch will er für das Königshaus tätig sein.

Offenbar hat der Geschäftsmann auch nur zähneknirschend zugestimmt, mit Madeleine und den drei Kindern in Schweden zu leben. Um dann seine Meinung zu ändern? Immerhin wurde der Umzug jetzt um ein Jahr verschoben! Das wirft Fragen auf. Und das Volk ärgert sich mal wieder über das abtrünnige Paar. "Carl Gustaf soll Chris nun die Pistole auf die Brust gesetzt haben", so ein Palastkenner. "Diese ewigen Extrawürste und das ständige Hin und Her findet der König nicht mehr tragbar."

Was noch sauer aufgestoßen ist: Bei den Feierlichkeiten zum Thronjubiläum waren Madeleine und Chris zwar ausnahmsweise mal anwesend – doch ohne ihre Kinder. Besonders Königin Silvia soll das verletzt haben, da sie ihre Enkelkinder Leonore, Nicolas und Adrienne ohnehin so wenig sieht. Überhaupt: Gerade harmonisch wirkten Madeleine und Chris nicht miteinander. Herrscht dicke Luft, weil sie sich uneinig sind? Dann ist es ja gut, dass Carl Gustaf mal richtig aufräumt.