Prinzessin Mette-Marit: Große Sorge! Ihre Krankenakte wird immer länger

Gerade feierten sie und Haakon noch ausgelassen, dass sie beide 50 geworden sind. Fast so, als wäre ihre Welt in Ordnung, als wäre sie nicht chronisch krank. Der nächste Tiefschlag folgte schnell: Mette-Marit konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht zum Thronjubiläum von Schwedens König Carl Gustaf reisen. Und es kam noch schlimmer: "Die Kronprinzessin ist zunächst für zwei Wochen krankgeschrieben, dieser Zeitraum kann jedoch verlängert werden", so die offizielle Mitteilung. Der Hof kann Mette-Marits schockierende Krankenakte nicht mehr vertuschen!