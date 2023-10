Prinzessin Mette-Marit: Schlüpfrige Videos! Wird sie vom Ex erpresst?

Mit dem 15 Jahre älteren John Ognby lebte die Bürgerliche Mitte der 1990er-Jahre in seiner Wohnung in Lilleström (Norwegen) – und war sogar mit ihm verlobt! Aus dieser Zeit müssen die pikanten Aufnahmen stammen, die auf keinen Fall gezeigt werden sollen. "Für mich hat dieses Material einen persönlichen Wert. Ich werde es niemandem verkaufen, der es veröffentlichen will. Wenn ich es verkaufe, dann nur, damit das Material vernichtet wird", versichert der Ex. Doch kann die 50-Jährige ihm glauben? Warum sonst gräbt er Mette-Marits Jugendsünden aus, wenn es nicht um Geld geht?

Eines ist sicher: Der dreifachen Mutter dürften schlaflose Nächte bevorstehen...