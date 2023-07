Prinzessin Mette-Marit & Prinz Haakon: Ihr Glück liegt in Scherben

Kronprinzessin Mette-Marit wird immer schwächer. Seitdem sie vor fünf Jahren die Diagnose Lungenfibrose erhielt, baut sie stetig ab. Die Krankheit greift die Lunge an und ruft Vernarbungen hervor, die ihre Funktion beeinträchtigen, sodass Mette-Marit das Atmen immer schwerer fällt.

"Es ist eine ernste Diagnose und eine chronische Krankheit", sagt Haakon nachdenklich. Seiner geliebten Frau gehe es "von Zeit zu Zeit unterschiedlich". Und weiter: "Was an einem Tag schwierig ist, kann am nächsten Tag schon wieder gut sein." Oder eben andersherum. Immer wieder muss die Prinzessin Termine für die Krone absagen, weil sie einfach zu schwach ist. Haakon sieht, wie sehr seine Frau mitunter leidet. Diese Momente sind für ihn so schmerzhaft, dass er es nicht in Worte fassen kann. Aber Mette gibt nicht auf, sie unternimmt alles, was in ihrer Macht steht. "Sie beeindruckt mich", sagt er voller Liebe.

Lungenfibrose ist nicht heilbar. Einmal verlorenes Lungengewebe lässt sich nicht wiederherstellen.

Der Kronprinz ist gerade 50 geworden. Mette-Marit begeht ihren 50. am 19. August. Am 25. August ist ihr 22. Hochzeitstag. Mehr als genug Gründe, zu feiern und das Leben zu genießen. Wenn da nur nicht diese Sorgen wären…