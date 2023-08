Prinzessin Stephanie: Verbotene Liebe! An diesem Mann verbrennt sie sich die Finger

Immer wieder ist der gut aussehende Portugiese in Monaco, wie er auf Fotos in den sozialen Medien gerne zeigt. Auch beim Zirkusfestival in Monte-Carlo, dem Stephanie vorsteht, ist er regelmäßiger Gast. So ganz zufällig sind diese Begegnungen bestimmt nicht. Läuft da was mit seiner Ex, die offiziell Single ist? Kann Adans seine Stephanie nicht vergessen? Hat er es bereut, dass sie sich schon nach rund einem Jahr wieder scheiden ließen? Beobachter munkeln, dass Adans sogar der Grund sein könnte, warum sich Stephanie seit Jahren nicht mehr fest bindet und solo durchs Leben geht. Bricht er ihr erneut das Herz?

Es wäre ein gefährliches Spiel mit dem Feuer: Denn der 47-Jährige ist inzwischen wieder verheiratet und Vater zweier Töchter. Wenn sie sich mal nicht verbrennt!