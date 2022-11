"Promi Big Brother": Drama-Ansage! Tanja Tischewitsch packt aus

In der diesjährigen Staffel "Promi Big Brother" ziehen wieder 15 Star-Bewohner in den TV-Container ein und kämpfen gegeneinander um den Sieg. Klar, dass da Reibungen unter den Kandidaten vorprogrammiert sind. Auch TV-Sternchen Tanja Tischewitsch wird in diesem Jahr ihr Glück in der Show versuchen und prognostiziert jetzt schon, dass das Zusammenleben mit so vielen Menschen auf engstem Raum für sie grenzwertig ist...