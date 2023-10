Promi Big Brother: Geheimnis um neue Staffel gelüftet! Das gab es noch nie

Zum ersten Mal in der Geschichte von "Promi Big Brother" wird es einen 24 Stunden-Livestream im Haus geben. "Das Thema wurde immer wieder von Fans an uns rangetragen. Wir haben sehr lange darüber nachgedacht. Jetzt ist das richtige Jahr, um einen 24/7-Livestream einzurichten", verkündet Geschäftsführer Daniel Rosemann. "Immer, wenn ich will, kann ich die Joyn-App öffnen und rund um die Uhr 'Promi Big Brother' gucken." Die Hauptshow am Abend werden wieder Jochen Schropp und Marlene Lufen moderieren. Im Anschluss diskutieren Jochen Bendel und Melissa Khalaj in der Late Night-Show über die Geschehnisse des Tages.