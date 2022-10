Promi Big Brother: SIE zieht in den Promi-Container!

Die Jubiläumsstaffel von "Promi Big Brother" steht in den Startlöchern und nach und nach sickern die Namen der Kandidaten für den Promi-Container durch. Nach Ex "Dschungelcamp"-Kandidat Thorsten Legat und Casting-Legende Menderes Bagci, soll nun ein weiterer Name feststehen: Zieht Erotikmodel Micaela Schäfer wirklich ins Promi-BB-Haus ein?

