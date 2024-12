"Prominent getrennt"-Star wieder glücklich vergeben!

Auf Instagram teilte Luisa vor ein paar Tagen einen romantischen Beitrag mit dem Titel "found the love of my life". Auf dem Bild schaut sie ihre neue Partnerin verliebt an. Die Frau selbst bleibt jedoch geheimnisvoll: Sie steht mit dem Rücken zur Kamera, sodass ihr Gesicht nicht zu sehen ist. Auch in weiteren Bildern des Beitrags bleibt ihre Identität verborgen – offenbar möchte sie vorerst unerkannt bleiben. Unter der rührenden Fotostrecke sammeln sich zahlreiche Glückwünsche von den Reality-TV-Kolleginnen der 23-Jährigen. Paulina Ljubas, Dana Feist, Sandra Sicora und Aurelia Lamprecht gratulierten in den Kommentaren und wünschten dem Paar alles Gute für die gemeinsame Zukunft.