Yeliz Koc: Von Jimi Blue bis Jannik! Alle Ex-Freunde im Überblick

Yeliz Koc und Johannes Haller lernten sich 2018 bei "Bachelor in Paradise" kennen und lieben. Sie bestätigten ihre Liebe im Juni 2018 und zogen später zusammen in eine Wohnung in Ravensburg. Doch die Beziehung war von Anfang voller Drama! Im Februar 2019 brach eine Krise aus, als Johannes Yeliz in einem Urlaubsfoto schlanker bearbeitete. Die Retusche wurde auch öffentlich heftig kritisiert.