So ging es für die Siegerpaare von "Prominent getrennt" weiter

In Staffel 4 sorgen bereits jetzt erste Paare für Gesprächsstoff: Johnny Jaspers und Laura Peuker nähern sich zart an, während bei Arielle Rippegather und Giuliano eher explosive Stimmung herrscht. Ob sich diesmal ein echtes Liebes-Comeback entwickeln kann – oder alles wie gewohnt in Tränen endet – bleibt spannend.