Queen Elizabeth: Große Sorge! Die Familie versammelt sich bereits

Nicht nur in Großbritannien fragen sich viele: Ist das das Ende? Nach fast 70 Jahren auf dem Thron? War alles zu viel für sie? Gerade in den letzten Tagen hatte sie unzählige Termine, oft mehrere an einem Tag. Bis zu ihrem Zusammenbruch. Offiziell soll sie sich auf Schloss Windsor erholen – aber daran glaubt niemand. Angeblich sollen ihre vier Kinder und Enkel sich laut "Freizeitwoche" bereits am Krankenbett versammelt haben. Ob ihre Gebete in diesen Stunden helfen?