Queen Elizabeth: Panik im Palast! Wie krank ist sie wirklich?

Was ist nur mit Queen Elizabeth II. los? Gerade erst hatte sich die tapfere Monarchin nach dem Ableben ihres Ehemannes Prinz Philip zurück im königlichen Dienst gemeldet, schon meldet sie sich für die Weltklimakonferenz in Glasgow erneut krank. Erst Anfang Oktober sagte Queen Elizabeth ihre Termine ab, da sie eine Nacht im Krankenhaus verbringen musste. Über die Gründe für ihren Klinikaufenthalt schweigt der Palast bislang eisern. Bekannt ist lediglich, dass die amtierende Monarchin im King Edward VII Hospital in London von den Ärzten gründlich durchgecheckt wurde und am nächsten Tag wieder entlassen wurde. Das bittere Ergebnis: Die 95-Jährige muss dringend eine Pause einlegen! Neben ihrem prallen Terminkalender wurde auch ein gründlicher Blick auf ihren Ernährungsplan geworfen. Laut "Times" streicht Queen Elizabeth ihren favorisierten Mittags-Gin und ihren Abend-Martini von der Speiseordnung, weil ihr von den Ärzten dazu geraten wurde.