Queen Elizabeth II. (✝96): Jetzt kommen neue private Details ans Licht!

Noch immer sitzt die Trauer in England tief! Am 8. September diesen Jahres verstarb Queen Elizabeth II. im Alter von 96 Jahren auf Schloss Balmoral in Schottland. Die ganze Welt blickte nach Großbritannien - das jedoch nicht erst bei dem Tod der Queen. Ihr Leben lang wurde die Monarchin immer wieder fotografiert. Jetzt ließ der britische Fotograf John Rankin neue private Details durchsickern, die er von Queen Elizabeth II. selbst erfuhr.