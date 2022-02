Queen Elizabeth II.: Jetzt teilt sie gegen Daniel Craig aus

Seit dem 1. Januar wird Daniel Craig eine besondere Ehre zu Teil - er darf sich "Companion of the Order of St. Michael and St. George" nennen. Bei einem Gastauftritt in der "The Late Show with Stephen Colbert" gibt er aber nun zu, dass er "das Gefühl" habe, dass es "eine Art von Humor" der Queen sei, ihm und seiner Rolle James Bond diesen Titel zu verleihen. Eigentlich sei dieser Titel nur Diplomaten oder Personen vorbehalten, die bedeutende Verdienste um das Commonwealth oder Beziehungen zu ausländischen Staaten geleistet haben. Da fällt er als James Bond doch etwas aus der Reihe. Hat sich die Queen da einen kleinen Scherz erlaubt?