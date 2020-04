Reddit this

Ramon Roselly: So sexy ist die Freundin des "DSDS"-Superstars

Foto: TV Now / Stefan Gregorowius

Glück in der Liebe und im Spiel: Ramon Roselly ist nicht nur neuer DSDS-Superstar, sondern auch bis über beide Ohren verliebt in Freundin Lorena

Kaum räumte Ramon Roselly am Samstagabend den Titel bei „Deutschland sucht den Superstar“ ab, griff er zum Hörer und rief seine Freundin Lorena an. Die Freude kannte keine Grenzen! Die Blondine jubelte, konnte es kaum fassen. Ihr Freund ist der neue -Superstar! Immerhin hat die gebürtige Sächsin monatelang mitgefiebert. Wer ist die Frau, die Ramon Roselly eisern den Rücken hinter den Kulissen stärkt? Und hat ihre Liebe auch zukünftig Potential?

Ramon Roselly: So lernte er seine Freundin kennen

Seit Samstagabend steht Ramon Rosellys Welt Kopf. Der Gebäudereiniger aus dem beschaulichen Zschernitz kann sich als neuer Superstar am DSDS-Himmel bezeichnen. Das Singen wurde Ramon Roselly bereits in die Wiege gelegt: „Ich bin mit der Musik groß geworden. Ich höre schon immer Schlager. Ich liebe diese Musik und lebe dafür.“ Mit seiner Single „Eine Nacht“ aus dem Album „Herzenssache“ und Dieter Bohlens Rückhalt wagt er 2020 erste Schritte im hartumkämpften Schlagerbusiness. Mit von der Partie seine bildschöne Freundin Lorena Hein. Die beiden ehemaligen Artisten lernten sich auf einer Familienfeier kennen und lieben. „Eigentlich glaube ich nicht an Liebe auf den ersten Blick aber bei ihm würde ich schon sagen, dass es wirklich direkt gefunkt hat!“ schwärmt die Blondine über ihren Liebsten. Seit nunmehr sechs Jahren sind die beiden ein Herz und eine Seele, wohnen gemeinsam und verreisen zusammen. Doch wird das Beziehungsfundament auch dem Trubel des Musikgeschäftes standhalten?

Lorena Hein: Wer ist die Freundin von Ramon Roselly?

Bislang ist über Ramon Rosellys Freundin wenig bekannt, dabei braucht sich die bildhübsche Blondine wirklich nicht zu verstecken. Mit ihrer langen Mähne und ihrem muskulösen Körper zieht Lorena als Artistin nicht nur Ramon, sondern auch das Publikum in ihren Bann. Wie auch ihr Partner stammt auch die 22-Jährige aus einer Zirkusfamilie und ist zwischen Wohnwagen und Manege groß geworden. Gemeinsam moderierte das athletische Paar bereits im Variete „Sachsenpalast“, das dem Onkel und der Tante von Lorena gehört, eine eigene Show. Während Ramon Roselly 2020 im Rahmen der Castingshow auf die Bühne zurückkehrte, arbeitet Lorena Hein aktuell in einem Schausteller-Gastronomiebetrieb.

Ramon Roselly und seine Freundin leben in einem Wohnwagen

Gemeinsam leben die beiden in einem Wohnwagen auf wenigen Quadratmetern. Umso schwieriger gestaltete sich die DSDS-bedingte räumliche Trennung in den letzten Wochen. Doch zum Glück bleibt den beiden Turteltauben das Telefon: „Wir telefonieren täglich. Wir geben ihm Kraft und Halt – von Zuhause aus.“ Auf seine Freundin Lorena kann sich Ramon Roselly sowohl auf als auch hinter der Bühne immer verlassen.

Xavier Naidoo privat: So lebt der DSDS-Juror mit Frau und Kind!

Doch der Sieg bei DSDS stellt das Leben des gebürtigen Sachsen gehörig auf den Kopf. Für Ramon Roselly und seine Freundin Lorena wird sich zukünftig viel ändern. Statt gemütlicher Ägypten-Urlaube stehen nun Pressetermine und Auftritte auf der Tagesordnung. Ob die Liebe des Schlagersängers und seiner Freundin auch dieser harten Belastungsprobe gewachsen ist, werden die nächsten Wochen zeigen.

Auch DSDS-Juror hat nach mehreren Anläufen seine große Liebe gefunden, doch Carina hat ordentlich was zu erzählen: