Reddit this

Xavier Naidoo privat: So lebt der DSDS-Juror mit Frau und Kind!

Er ist nicht nur einer der erfolgreichsten Soul- und R&B-Sänger der deutschen Musikgeschichte, sondern sorgt seit 2019 auch als „DSDS“ -Juror für Schlagzeilen. Bei den Dreharbeiten in Österreich überraschte der sonst so verschwiegene Xavier Naidoo mit einer zuckersüßen Liebesbotschaft an seine Frau und sein Kind.