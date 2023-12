Ramon Roselly & Lorena Hein: Traumhochzeit im Zirkus?

Ob er wohl noch vor seinem 30. Geburtstag am 7. Dezember um ihre Hand anhält? Oder ob er ganz traditionell vor dem Rathaus fegen oder Klinken putzen wird? "Viel fegen oder Klinken putzen", verriet er schmunzelnd bei der Verleihung der Goldenen Henne in Leipzig. Na ja, was nicht ist, kann ja noch werden! Und so romantisch kann eine Hochzeit in einem echten Zirkuszelt sein. Manege frei für die Liebe…