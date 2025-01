Verliebte Reality-Diva: Walentina Dorina datet jetzt DIESEN „Temptation Island“-Verführer!

Dabei sah es zuerst alles nach einem Liebes-Happy-End aus: Mit ihrem Partner Can Kaplan (26) hatte sie sich verlobt. Doch die turbulente Beziehung war ihm am Ende doch zu viel. "Ich habe mich endgültig von Can getrennt – war LANGE überfällig", verkündete die Reality-TV-Queen Ende Juni in ihrer Instagram-Story – und datete direkt den nächsten Mann. Can Kaplan dagegen gab zu, dass die Beziehung ihn verändert hatte: "War nicht ich selbst", gesteht er.