René Casselly & Co.: Das wurde aus den "Ninja Warrior Germany“-Siegern

Stefanie "Steffi“ Edelmann stellte sich 2017 zum ersten Mal dem Parcours bei "Ninja Warrior Germany“. In den folgenden sechs Jahren war sie jedes Jahr mit dabei – und das mit großem Erfolg: Zweimal wurde sie als "Last Woman Standing“ ausgezeichnet, damals noch unter ihrem früheren Namen Stefanie Noppinger. Auch international machte sie sich einen Namen in der Ninja-Szene – mit Teilnahmen an Formaten in Österreich, Japan, den USA, England und Frankreich. Für die neunte Staffel der deutschen Ausgabe wurde ihre Bewerbung allerdings von RTL abgelehnt.