René Casselly & Co.: Das wurde aus den "Ninja Warrior Germany“-Siegern
Sportler wie René Casselly und Moritz Hans wurde durch "Ninja Warrior Germany" bekannt – doch was machen sie heute?
"Ninja Warrior Germany" hat schon so einige TV-Stars hervorgebracht.
© RTL / Markus Hertrich
Seit 2016 stellen sich die Kandidatinnen und Kandidaten von "Ninja Warrior Germany“ den Herausforderungen des spektakulären Hindernis-Parcours. Auch in diesem Jahr dürfte die "stärkste Show Deutschlands“ wieder für Spannung sorgen: Die 10. Staffel startet am 19. September bei RTL, auf RTL+ ist sie sogar bereits eine Woche vorher abrufbar. Und schon jetzt fragen sich die Fans: Wer holt sich diesmal den Sieg? Was aus bisherigen Gewinnerinnen und Gewinnern geworden ist, zeigen wir hier.
René Casselly
René Cassellys "Ninja Warrior Germany“-Karriere begann 2017. Vier Jahre später gelang ihm der große Durchbruch: Als erster deutscher Athlet überhaupt wurde er zum "Ninja Warrior" gekürt. Diesen Triumph konnte der heute 28-Jährige bislang nicht wiederholen. 2023 scheiterte er knapp am finalen Hindernis, dem "Mount Midoriyama“, und musste sich mit dem Titel "Last Man Standing“ begnügen.
Casselly versuchte sein Glück nicht nur in Deutschland: 2019 und 2023 nahm der gebürtige Hamburger an der japanischen Originalversion teil und gewann diese sogar einmal. Auch in Frankreich feierte er Erfolge – 2025 holte er sich nicht nur den Sieg bei der dortigen Version von "Ninja Warrior“, sondern stellte auch einen neuen Rekord am letzten Hindernis auf.
Einem breiteren Publikum wurde Casselly durch seine Teilnahme bei "Let’s Dance“ bekannt. In der 15. Staffel gewann er gemeinsam mit Tanzpartnerin Kathrin Menzinger. Als "Duo Durchgeknallt“ traten die beiden seither mehrfach auf – zuletzt im Juni im ZDF-Fernsehgarten. Auch abseits des Tanzparketts ist Casselly regelmäßig im Fernsehen zu sehen, etwa bei "Schlag den Besten“ (2024) oder "Eltons 12“ (2025).
Neben seiner TV-Karriere bleibt die Artistik seine große Leidenschaft. Aufgewachsen in einer Zirkusfamilie, stand er schon früh in der Manege. 2023 wurde seine Arbeit mit einer der höchsten Auszeichnungen im Zirkusbereich gewürdigt: dem Goldenen Clown beim "Internationalen Zirkusfestival von Monte-Carlo".
Seine rund 370 Tausend Instagram-Follower lässt Casselly vor allem an seinem Leben mit seinen Elefanten teilhaben. Mit Preisgeldern aus TV-Shows finanzierte er den "Kimba Elefant Park“ in Ungarn, der 2021 eröffnete.
Moritz Hans
Moritz Hans gehört seit der ersten Staffel fest zum Team der "Ninja Warrior Germany“-Stars – und das mit beeindruckender Konstanz. Seit 2016 stand der gebürtige Stuttgarter jedes Jahr im Finale, 2017 wurde er sogar "Last Man Standing“. 2021 schrieb er dann Geschichte: Als erster Teilnehmer bezwang er den "Mount Midoriyama“ innerhalb der vorgegebenen Zeit.
2020 wagte der 29-Jährige einen Abstecher in eine ganz andere Richtung: In der 13. Staffel von "Let’s Dance“ tanzte er sich gemeinsam mit Profitänzerin Renata Lusin auf den zweiten Platz. Auch aktuell ist Moritz Hans im TV präsent. Seit dem 18. August ist er in der Joyn-Serie "Dangerous Food“ zu sehen – an der Seite von YouTuberin Kim Caramella erkundet er darin die Welt und probiert ungewöhnliche Spezialitäten.
Im Herbst kehrt er zu seinen sportlichen Wurzeln zurück: In der neuen RTL-Show "Ninja Warrior Germany Kids Academy“ wird Hans als Coach junge Talente im Ninja-Sport begleiten.
Abseits der Fernsehkameras bleibt das Klettern seine große Leidenschaft. Schon als Kind entdeckte er den Sport – gemeinsam mit seinem Bruder Philipp, der ebenfalls bei "Ninja Warrior Germany“ antrat. Auf Instagram teilt Moritz Hans mit über 100 Tausend Followern regelmäßig Eindrücke von seinen Klettertouren.
Stefanie Edelmann
Stefanie "Steffi“ Edelmann stellte sich 2017 zum ersten Mal dem Parcours bei "Ninja Warrior Germany“. In den folgenden sechs Jahren war sie jedes Jahr mit dabei – und das mit großem Erfolg: Zweimal wurde sie als "Last Woman Standing“ ausgezeichnet, damals noch unter ihrem früheren Namen Stefanie Noppinger. Auch international machte sie sich einen Namen in der Ninja-Szene – mit Teilnahmen an Formaten in Österreich, Japan, den USA, England und Frankreich. Für die neunte Staffel der deutschen Ausgabe wurde ihre Bewerbung allerdings von RTL abgelehnt.
Im deutschen Fernsehen war sie darüber hinaus in der Sat.1-Show "Catch!“ sowie beim "RTL Turmspringen“ zu sehen. Dort gewann sie gemeinsam mit Moritz Hans das Synchronspringen und belegte im Einzel den dritten Platz.
Privat fand sie ihr Glück mit Oliver Edelmann, den sie bei "Ninja Warrior Germany“ kennenlernte. 2022 heiratete das Paar, zwei Jahre später kam ihr erstes Kind zur Welt. Am 21. August dieses Jahres verkündeten sie, dass sie erneut Nachwuchs erwarten.
Auf Instagram gibt Stefanie Edelmann ihren mehr als 60 Tausend Followern regelmäßig Einblicke in ihr Leben – von ihrer Rolle als Mutter über die Renovierung ihres Hauses bis hin zu sportlichen Aktivitäten.
Oliver Edelmann
Oliver "Oli“ Edelmann war von Anfang an überzeugt vom Konzept von "Ninja Warrior Germany“. In der ersten Staffel ging er als erster "Last Man Standing“ in die Geschichte der RTL-Show ein. Seither trat er auch bei internationalen Ausgaben in Japan, den USA, Österreich und Indonesien an.
Umso überraschender war es für viele Fans – und auch für ihn selbst – dass seine Bewerbung für Staffel 9 abgelehnt wurde. "Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet“, schrieb der Sportler auf Instagram. Ein Comeback bei der Show ist bislang nicht geplant.
2024 stellte sich Edelmann stattdessen einer neuen Herausforderung: Er nahm an der Sport-Reality-Show "Exatlon Germany“ teil, die auf Sport1 ausgestrahlt wurde. Dort kämpfte er mit seinem Team in verschiedenen Parcours und Spielen – schied jedoch vor dem großen Finale aus, das seine "Ninja Warrior“-Kollegin Arleen Schüßler für sich entscheiden konnte.
Abseits des Sports ist Edelmann seit 2020 als selbstständiger Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik tätig. In seiner Freizeit arbeitet er mit Ehefrau Stefanie Edelmann am gemeinsamen Haus, das sie derzeit renovieren. Eindrücke davon – und von seinem Alltag mit dem 1,5-jährigen Kind – teilt er mit über 33 Tausend Followern auf Instagram.
Alexander Wurm
Alexander "Alex“ Wurm hat bei "Ninja Warrior Germany“ bereits mehrfach Geschichte geschrieben: Als bislang einziger Athlet holte er sich gleich dreimal in Folge den Titel "Last Man Standing“. Zudem war er der erste Teilnehmer, der es bis zum legendären "Mount Midoriyama“ schaffte. Zwar konnte er das finale Hindernis nicht bezwingen, doch dieser Meilenstein machte ihn bei vielen Fans unvergessen.
Neben seiner TV-Karriere ist Wurm leidenschaftlicher Kletterer. Auf Instagram gewährt er seinen über 20 Tausend Followern regelmäßig Einblicke in seine Klettertouren und Trainingseinheiten in der Halle.
Eine weitere Facette zeigt er in der Musik: Unter dem Namen "Miles to Spain“ trat er Anfang des Jahres beim Charity-Konzert "Indie for Impact“ auf.
