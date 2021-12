Richard Lugner: Plötzliches Liebes-Aus zu Weihnachten

Schade, eigentlich hatten sie doch so große Pläne. Nachdem sich das Paar Anfang des Jahres kennenlernte und im Sommer dann offiziell zusammen war, schmiedeten sie bereits gemeinsame Zukunftspläne. Sogar von Heirat und Kindern war die Rede. Zu seiner Geburtstagsfeier stellte Richard seinem Bienchen dann ebenfalls die Frage aller Fragen und steckte ihre einen dicken Klunker zur Verlobung an den Finger. Dieser leuchtete auch noch am Weihnachtsfest mit der Glitzer-Deko um die Wette. Doch nun hat es sich wohl ausgeglitzert. Für Richard Lugner wäre es tatsächlich auch schon die sechste Heirat gewesen. Bleibt nur zu hoffen, dass er mit seiner nächsten Flamme mehr Glück hat. Eins ist sicher, lange alleine bleibt der Bauunternehmer nie!

