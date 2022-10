Rihanna & A$AP Rocky: Ist das wirklich der Baby-Name?

Die "Diamonds"-Interpretin macht aus ihrem süßen Nachwuchs ein großes Geheimnis. Von dem Sohn des US-Stars und A$AP Rocky gibt es bis dato weder Bilder noch weitere Details bis auf das Geschlecht. Jetzt wurde die Neu-Mama jedoch bei dem Verlassen eines Tonstudios mit einer verdächtigen Kette abgelichtet. Paparazzi-Bilder zeigen die Sängerin in einem legeren Outfit bestehend aus weiter Hose, cooler Sonnenbrille, einem übergroßen Football-Trikot und jeder Menge Ketten um den Hals. Doch Eine sticht dabei besonders in Auge: Das längste ihrer Schmuckstück ziert ein funkelndes, diamantbesetztes "D". Ist der Anhänger mit dem Buchstaben "D" etwa ein erster Hinweis auf den Namen ihres Sohnes? Bislang äußerte sich die 34-Jährige nicht zu den Spekulationen.

