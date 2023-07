Robert Geiss: Im Krankenhaus! Große Sorge um den TV-Millionär

Carmen Geiss reagiert auf den Post ihres Mannes natürlich - wie sollte es anders sein - mit einem frechen Spruch: "Now you know what you have done to me 41 Years ago" ("Jetzt weißt du, was du mir vor 41 Jahren angetan hast"), schreibt die 58-Jährige.

Ansonsten bekommt Robert viel Zuspruch für seinen Mut, ein solch ernstes Thema öffentlich zu teilen: "Bin stolz auf dich Papa. gutes Vorbild!", schreibt Tochter Davina. "Wichtig und richtig. Sehr gut finde ich, dass du es hier zum Ausdruck bringst und zum Thema machst", schreibt ein Fan.