Davina & Shania Geiss: Autounfall! Sorge um die Schwestern

Shania wurde am 30. Juli 19 Jahre alt, was Davina als Anlass für einen emotionalen Post auf Instagram genommen hat. Zu einer Reihe von Fotos von sich und ihrer Schwester schreibt sie: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meine großartige Schwester. [...] Du bist der Sonnenschein in meinem Leben, meine Medizin, wenn es mir nicht gut geht und meine beste Freundin zu jeder Zeit". Weiter schreibt die 20-Jährige, wie dankbar sie sei, ihre Schwester in ihrem Leben zu haben und bezeichnet Shania als "die schönste, mutigste und stärkste Person", die sie kenne.

Außerdem dankt sie ihren Eltern, dass sie "so eine wunderbare Seele geschaffen haben" und verspricht ihrer kleinen Schwester immer für sie da zu sein und sie als große Schwester durch ihr Leben zu begleiten.

Auch Mama Carmen zeigt sich gerührt von den Worten ihrer ältesten Tochter: "Diese Worte sind so toll, ich liebe dich so sehr", schreibt sie in den Kommentaren.