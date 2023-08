Robert & Carmen Geiss: Neun Fehlgeburten! So hart war es für sie

Im Youtube-Podcast von Chris Wolf packt Robert nun aus und erinnert sich an diese schwierige Zeit in seinem Leben. Wie der 59-Jährige erzählt, hatten Ärzte ihnen bereits prognostiziert, dass es schwierig für sie werden könnte, ein Kind zu bekommen. Trotzdem probierten Carmen und er es sehr lange - und mussten dabei viel einstecken. Die neun Fehlgeburten musste das Paar erst einmal verarbeiten, doch gemeinsam konnten sie diese schwere Zeit hinter sich lassen: "Das musst du wegstecken. Und da war die Carmen auch stark genug. Und wir waren als Partner in der Partnerschaft auch stark genug", erklärt Robert.