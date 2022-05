Roland Kaiser: Unerwartete Liebesbeichte mit 70 Jahren

"Ich bin ja eigentlich in meinen Texten immer sehr weit gegangen in allen Bereichen der Erotik. Also viele von den Schlagern, die groß wurden, waren ja eher, die machten immer hier Schluss, beim Herzen, und tiefer ging es halt nicht. Und bei mir ist es eigentlich bis heute immer so, dass für mich Liebe auch etwas tiefer stattfindet", offenbart Roland nun gegenüber dem "MDR". Wow! Ehrliche Worte, die einen ganz intimen Einblick in die Arbeit von Roland gewähren! Das der 70-Jährige mit dieser Strategie Erfolg hat, ist offensichtlich! So füllt er auch jetzt noch ganz Stadien, wenn er auf Konzerttournee geht.

Womit uns Roland wohl in den nächsten Jahren noch so überraschen wird? Wir können gespannt sein! Erst neulich offenbarte der Sänger nämlich, dass auch mit 70 für ihn noch lange nicht Schluss ist! Roland wird also sicherlich noch das ein oder andere Mega-Hit-Wunder aus dem Ärmel schütteln!