Ronan Keating: "Ich liebe ihn"! Liebesgeständnis bei "The Voice"

Wie Ronan erzählt, habe er extra für "The Voice of Germany" deutsch gepaukt: "Ja, ich habe etwa zwei Wochen vor Beginn der Dreharbeiten angefangen, ein bisschen Deutsch für die Show zu lernen. Natürlich sind die anderen Coaches als Muttersprachler teilweise im Vorteil: Wenn ich ein Talent unbedingt in meinem Team haben möchte, muss ich umso mehr kämpfen und andere Wege nutzen, um von mir zu überzeugen."

Dass seine Coach-Kollegen nicht so leicht aus dem Weg zu räumen sind, weiß Ronan ganz genau. Denn einen von ihnen kannte er bereits vor der Show: "Giovanni Zarrella kannte ich bereits, weil ich in seiner Show war. Wir haben uns sehr schnell angefreundet. Ich liebe ihn! Er ist ein Schatz – ein toller Kerl! Wir haben eine echte Bromance am Laufen.", erzählt er. Doch auch Shirin David war dem Sänger keine Unbekannte: "Von Shirin David wusste ich nur, dass sie die deutsche Rap-Queen ist. Wenn ich neben ihr sitze, habe ich das Gefühl, dass ich mich wie ein Vater um sie kümmern und dafür sorgen muss, dass es ihr gut geht – obwohl sie eine so taffe Frau ist."

Und Bill und Tom Kaulitz? "Die beiden kannte ich vorher nicht. Inzwischen ist „Durch den Monsun“ mein Lieblingslied. Ich liebe diesen Song so sehr!", verrät Ronan, den Bill & Tom liebevoll "Ronnie" nennen. "Nun, die beiden denken, ich mag das nicht, aber eigentlich gefällt es mir recht gut.", gibt er zu.

Ob Ronan und Giovanni ihre "Bromance" noch weiterführen werden? "Ich habe ihn und seine Familie zu mir nach London eingeladen. Wir sind auch abseits der Show regelmäßig in Kontakt und tauschen Ideen aus, die wir gemeinsam umsetzen möchten.", verrät der gebürtige Ire.

Wenn Ronan selbst Kandidat bei "The Voice" wäre, hätte er schon einen Song im Kopf, den er bei der Blind Audition singen würde: "Wahrscheinlich 'Father and Son' von Cat Stevens.", sagt Ronan.