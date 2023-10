Ross Antony & Eloy de Jong: "Dreamteam" - Nun sprechen sie über ihre besondere Freundschaft

"Ross hat mich von Anfang an in meiner Karriere unterstützt, dafür bin ich ihm dankbar. Als ich mit Schlager angefangen habe, hat er mich direkt in seine 'Ross Antony Show' eingeladen", schwärmt Eloy.

Und Ross schwärmt von dem Niederländer: "Was ich an Eloy so mag: Er gibt immer 100 Prozent, alles wird mit Leidenschaft und Liebe gemacht. So arbeite ich auch gern, deswegen sind wir ein Dream-Team."