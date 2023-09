Roy Black: Über 30 Jahre nach seinem Tod - Nun wird alles anders!

Torsten Höllerich hat schreckliches erlebt. Im jungen Alter hat er nicht nur seinen Vater, Roy Black, sondern auch seine Mutter verloren. Vollkommen isoliert von der Familie ergriff er die Flucht nach Kolumbien, wo er in ärmlichen Verhältnissen mit seiner Frau Maria Fernanda lebt. Gegenüber "Freizeitwoche" verriet er: "Man arbeitet eigentlich nur, um die Rechnungen und Lebensmittel bezahlen zu können. Und am Monatsanfang geht es wieder von vorne los. Mit Sparen ist nicht viel, dafür sind die Löhne einfach zu niedrig. Wir leben hier von der Hand in den Mund." Zu der Familie seines Vaters herrschte lange Zeit Funkstille! Viel zu groß war die Kluft nach dem Tod von Roy Black.

Doch nun, nach über 30 Jahren, soll das endlich anders werden! "Ich möchte so gerne Frieden schließen mit Walter", verriet Torsten Höllerich kürzlich gegenüber "Neue Post". Endlich soll der Streit mit Walter, dem Bruder von Roy Black, enden. Und dieser Wunsch scheint nun endlich für den Sohn des "Schön ist es auf der Welt zu sein"-Interpreten wahr zu werden, wie er erzählt: "Ich habe lange mit Walter gesprochen. Es war ein sehr schönes Gespräch, es gab keine Vorwürfe oder Anschuldigungen. Wir haben gar nicht so viel über all das geredet, was damals geschehen ist. Wir haben vor allem über das Hier und Jetzt gesprochen. Er wollte wissen, wie es mir in Kolumbien geht. Und ich erzählte ihm von meiner Frau und meinem kleinen Sohn Dominique." Ein echtes Friedensangebot nach 30 Jahren Streit! Und ein Wiedersehen haben Walter und Torsten Höllerich auch schon geplant: "Wir wollen uns treffen. Walter hat mich eingeladen, zu ihm zu kommen. Das werde ich auf jeden Fall tun, vielleicht schon zu Weihnachten dieses Jahr." Endlich ein Happy-End für die Familie von Roy Black!