Goodbye Deutschland: So geht es Ben & Sabrina Davis heute

Besonders das Wohl ihrer Tiere liegen der Auswanderin und ihrem australischen Mann am Herzen. Noch vor dem Hausbau widmeten sich die beiden dem Bau der Zäune für die Schafweide. Mittlerweile haben 500 spendenfinanzierte Schafe ihre grüne Heimat auf Kangaroo Island bezogen. Um ihre Existenz wiederaufzubauen, nehmen Ben und Sabrina sogar eine Trennung auf Zeit in Kauf. „Ich wohne zur Zeit immer noch mit den Kindern in der Inselhauptstadt Kingscote und mein Mann in einem gespendeten Container allein auf der Farm – 100 Kilometer weg von uns.“ Dank eines neuen Wohnwagens in dem die Vier vorübergehend leben wollen, ist die Familie bald wiedervereint. „Wir haben jetzt einen alten Wohnwagen gekauft und ziehen in den Sommerferien, genauer gesagt Mitte Dezember zu ihm raus auf die Farm für den Sommer.“ Noch 2020 will die Familie mit dem Bau ihres neuen Hauses beginnen. Insgesamt 35.122 Euro an gesammelten Spenden sollen ihnen dabei als Startkapital dienen! Doch lange wird das Geld nicht reichen: „Die Farm muss langsam wieder profitabel werden, damit wir uns weiter Dinge leisten können“, stellt Sabrina Davis klar.