Goodbye Deutschland: So geht es Angela & Paulo in Sansibar heute

Kaum auf Sansibar angekommen, verschenkte Angela Wolf ihr Herz an den afrikanischen Nachtwächter ihres Hotels. „Ich kann nicht einmal an ihm vorbeigehen, ohne ihn anzufassen“, schwärmt die Blondine damals bei „Goodbye Deutschland“ über ihre heiße Urlaubsbekanntschaft Paulo. Kein Wunder, immerhin hatte der 26-jährige Massai bereits einen echten Löwen erlegt – ganz schön männlich fand Angie! Für die verliebte Münchnerin Grund genug die Koffer zu packen und Hals über Kopf in den afrikanischen Busch auszuwandern. Auf Sansibar kaufte Angela Wolf von dem Erbe ihrer verstorbenen Mutter ein Grundstück für sage und schreibe 57.000 Euro und baute gemeinsam mit Paulo eine eigene Ferienanlage namens „Michamvi Spirit Lodge“. Ein riskantes Unterfangen, finden die in der Heimat zurückgebliebenen Freunde und ihr Vater Peter, doch Angie glaubt bis zum Schluss an ihr persönliches Happy End. Wurde ihr Mut heute belohnt?