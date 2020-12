Goodbye Deutschland: Hat die Ehe von Natascha Auer & Yavuz gehalten?

Doch seit drei Monaten steht ihre Welt Kopf. Natascha Auer hat sich Hals über Kopf in in einen anderen Mann verliebt. Während ihres letzten Türkeiurlaubs im Mai 2019 lernte die begeisterte Hobby-Kartenlegerin in ihrem Hotel in Camyuva den türkischen Reitlehrer Yavuz Arin kennen und lieben. 22 unglückliche Jahre in St. Martin in Passeier sind genug - sie reicht die Scheidung ein! Nur drei Monate nach ihrer Begegnung mit Amor macht Natascha Nägel mit Köpfen und zieht begleitet von "Goodbye Deutschland" zu ihrem sechs Jahre jüngeren Lover in die Türkei. In Alanya lebt das frischgebackene Paar nun in einer gerade einmal 50 Quadratmeter kleinen Wohnung. Neben der Sprachbarriere machen auch kulturelle Unterschiede Natascha und Yavuz das Leben schwer. Obendrein belastet Natascha das gebrochene Verhältnis zu ihrem Sohn Alex, denn der möchte mit seiner Mutter nichts mehr zu tun haben. Hat diese Liebe wirklich eine Zukunft?