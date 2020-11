Nachdem sich Licia und Mark Wycisliks bei einem Urlaub in die traumhafte Balearen Insel verliebten, wanderte das junge Ehepaar 2013 Hals über Kopf von Essen nach Mallorca aus. Das VOX-Team von „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ begleitete Mark, Licia und ihre damals einjährige Tochter Liana bei den ersten Schritten am neuen Wohnort. In Cala Ratjada eröffneten Mark und Licia ihre erste eigene Shisha-Bar namens „Chucca“. Mit exklusivem Mobiliar und ausgewählten Cocktails mit tropischen Namen wollten die beiden Gastronomen eine Marklücke auf Mallorca schließen. Mit vierfachem Erfolg: Heute besitzen Mark und Licia Wycislik neben ihren drei erfolgreichen Bars in Cala Ratjada, Cala Millor und Playa de Palma auch ein eigenes Restaurant. Die Geburt ihres Sohnes Daniele 2016 bereicherte die Familie neben der damals vierjährigen Tochter Liana um ein weiteres Kind. Eigentlich könnte es nicht besser laufen, wäre da nicht der Übeltäter Corona, der einen Keil zwischen die beiden Eheleute treibt!