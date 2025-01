Sam Dylan vs. Nina Bott: Bittere Schleim-Abrechnung vor dem Dschungelcamp!

Wie Sam in einem Interview mit RTL erklärt hat, soll Nina Bott die Instagram-Beiträge von einigen Kandidatinnen liken. Er unterstelle ihr, eine Taktik zu haben: "Einige liken sich ja schon gegenseitig, schreiben wunderschöne Kommentare [...] Nina Bott hat ja bei jedem Kommentare und Herzen drunter geschrieben - außer bei mir." Ob es eine persönliche Entscheidung von Nina Bott war oder Zufall? Sam ist sich sicher: "Wahrscheinlich bin ich nicht in ihrem Girls-Club am Ende."