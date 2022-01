Serkan Yavuz: Harte Trennung! Er lässt schwangere Samira im Stich

Samira muss jetzt stark sein, denn es steht ein trauriger Abschied von ihrem Serkan kurz bevor. Der ehemalige Rosenanwärter von Bachelorette Gerda Lewis ist nämlich die offizielle Begleitperson von Filip Pavlović, der schon bald das Abenteuer Dschungelcamp 2022 antreten wird. Dafür reisen die beiden "Die Bachelorette"-Boys gemeinsam nach Südafrika, wo die Dreharbeiten dieses Jahr stattfinden.

Mit dieser Entscheidung kommen lange Wochen der Trennung auf das frischgebackene Traumpaar zu. Gerade erst sind die beiden in ihre gemeinsame Wohnung in Regensburg gezogen. Ob Samira ihrem Serkan wohl übel nimmt, sie schwanger allein in Deutschland zurück zu lassen? Darauf hat sie nun gegenüber "Punkt 12" im RTL eine klare Meinung: