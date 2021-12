Serkan Yavuz & Samira Klampfl: Nächster Baby-Hammer! Sie sind überglücklich

Aber wohin wandert da bitte Serkans Hand? Er fährt wohl immer noch voll auf alle Rundungen seiner Samira ab. Die Hauptsache ist für die werdenden Eltern jetzt aber, dass ihr süßer Nachwuchs gesund das Licht der Welt erblickt. Bezüglich des Geschlechts lassen sie sich noch überraschen aber ihre Community soll schonmal einen Tipp abgeben. In den Kommentaren lassen sich das auch einige Promi-Kollegen nicht zweimal sagen. Yeliz Koc schreibt auf die Frage "Boy or Girl?" zum Beispiel: "Boy. Für Snowie". "Bachelor"-Kumpel Filip Pavlović ist sich sicher: "Egal was es ist, Hauptsache es ist gesund. Aberrrrr es wird ein Junge" und "Love Island"-Star Mischa Meyer vermutet: "Saaaaaafffeeee ein Little serkan". So viel Support von ihren TV-Kollegen freut die jungen Eltern ganz bestimmt. Da bleibt nur abzuwarten, wann Serkan und Samira, das wahre Baby-Geschlecht preisgeben.

