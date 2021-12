Bachelor in Paradise: Jetzt packt Serkans Ex Carina Spack zu den Baby-News aus!

Serkan und Carina lernten sich 2019 bei "Bachelor in Paradise" kennen und danach auch lieben. Jedoch war das Glück nicht von langer Dauer, denn schon im Oktober 2020 folgte die schmutzige Trennung. Dass die beiden nicht gut aufeinander zu sprechen sind, ist kein Geheimnis. Immer wieder wurde mit Anschuldigungen um sich geworfen. So bezeichnete Serkan die Beziehung mit der Blondine als "rausgeschmissene Zeit" und gab an, dass die 25-Jährige für ihn gar nicht mehr existieren würde. Das lies sich Carina damals nicht bieten und brüstete sich damit: "Selbst jetzt noch, vor nicht mal einem Monat, ruft er mich nachts an".

Dieses Drama liegt jedoch in der Vergangenheit. In Samira Klampfl hat Serkan in dieser Staffel "Bachelor in Paradise" nun wohl endlich die große Liebe sowie die Mutter seiner Kinder gefunden. Doch wie steht nun Carina zu den überraschenden Baby-News? Gegenüber RTL bricht sie nun ihr Schweigen und verrät: