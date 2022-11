Sarafina Wollny: Baby-Hammer! Mama Silvia hat sich verplappert

Die Tatsache, dass nur ihre Töchter Loredana, Estefania und Sarafina in die Türkei ausgewandert sind, grenzt die Auswahl schon mal ein. Da Loredanas Schwangerschaft bereits offiziell ist und Estefania sich immer wieder mit schlankem Bauch im Netz zeigt, bleibt eigentlich nur Sarafina als werdende Mama übrig. Auffällig: In letzter Zeit war es in den sozialen Netzwerken relativ ruhig um die 27-Jährige. Etwa weil sie sich voll und ganz auf die Schwangerschaft mit Baby Nummer 3 konzentriert? Unklar. Es bleibt spannend...

Die Wollny-Mädels haben in letzter Zeit ordentlich abgespeckt! Im Video seht ihr ihre größten Abnehm-Erfolge: