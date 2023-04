Sarafina Wollny: Babybauch-Foto! So groß ist ihre Kugel

Via Instagram versorgt Sarafina die Fans regelmäßig mit Schwangerschaftsupdates. Aktuell ist sie in der 26. Woche und ihre Kugel nicht mehr zu übersehen. In ihrer Story präsentiert Sarafina jetzt stolz ihren wachsenden Bauch und schreibt dazu: "Wir freuen uns auf dich, kleiner Bauchzwerg!"