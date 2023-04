Sarafina Wollny: Große Sorge! Die Schwangere ist fix und fertig

In ihrer Instagram-Story berichtet Sarafina jetzt von einem Katastrophen-Tag. Beide Zwillinge sind mit Husten und Schnupfen aufgewacht. Doch die Erkältung ist nicht die einzige Baustelle im Hause Wollny. Bei der U-Untersuchung wurde in Caseys Auge eine Auffälligkeit entdeckt. Alles weitere muss von einem Spezialisten abgecheckt werden. Besonders Sarafina macht die Situation zu schaffen. "Mein Kopf hat irgendwie ausgeschaltet, weil ich in dem Moment nur dachte: Was kommt noch? Können die beiden nicht einfach nur Kinder sein? Warum denn ständig von Arzt zu Arzt? Die beiden haben doch schon genügend durchgemacht", klagt Sarafina.